У Німеччині пропонують визнати Україну безпечною, що позбавить українців права на притулок

14:40, 30 січня 2016
Світ
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На думку прем'єра німецької землі Баварія, в список безпечних країн слід, крім Марокко, Алжиру і Тунісу, включити ще 11 держав, у тому числі Україну, Вірменію та Молдову.

германия мигранты / dw.com

Як передає Deutsche Welle, відповідну заяву уряд Баварії направив у бундесрат (представництво німецьких федеральних земель).

Прем'єр-міністр Баварії Хорст Зеехофер оголосив про цю пропозицію в Берліні 29 січня.

Напередодні керівники партій правлячої коаліції (ХДС, ХСС та СДПН) домовилися про включення в список безпечних країн Марокко, Алжиру і Тунісу.

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На думку баварського прем'єра, безпечними слід визнати також такі держави як Бангладеш, Бенін, Гамбія, Грузія, Індія, Малі, Монголія, Нігерія, а також Вірменія, Молдова і Україна. Баварський держміністр у справах федерації і особливих доручень Марсель Хубер зазначив, що ці країни вже включені до списку безпечних іншими країнами Євросоюзу.

Визнання тих чи інших країн безпечними означає, що їх громадяни в більшості випадків не мають права на надання притулку. Наприклад, такими визнані балканські країни.

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