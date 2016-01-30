У Німеччині пропонують визнати Україну безпечною, що позбавить українців права на притулок

Як передає Deutsche Welle, відповідну заяву уряд Баварії направив у бундесрат (представництво німецьких федеральних земель).

Прем'єр-міністр Баварії Хорст Зеехофер оголосив про цю пропозицію в Берліні 29 січня.

Напередодні керівники партій правлячої коаліції (ХДС, ХСС та СДПН) домовилися про включення в список безпечних країн Марокко, Алжиру і Тунісу.

Читайте такожОпитування: 40% німців висловилися за відставку Меркель через її політику щодо біженців

На думку баварського прем'єра, безпечними слід визнати також такі держави як Бангладеш, Бенін, Гамбія, Грузія, Індія, Малі, Монголія, Нігерія, а також Вірменія, Молдова і Україна. Баварський держміністр у справах федерації і особливих доручень Марсель Хубер зазначив, що ці країни вже включені до списку безпечних іншими країнами Євросоюзу.

Визнання тих чи інших країн безпечними означає, що їх громадяни в більшості випадків не мають права на надання притулку. Наприклад, такими визнані балканські країни.

Читайте такожВлада Німеччини обіцяє боротися із напливом мігрантів