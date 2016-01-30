"Технічна помилка": болгарський телеканал вибачився за Крим у складі РФ

Про це повідомляє у Facebook прес-служба посольства України в Болгарії.

"Болгарське національне телебачення спростувало і визнало технічною помилкою демонстрацію під час вечірніх новин 25 січня 2016 року відеосюжету з некоректно позначеною на карті територіальною приналежністю незаконно окупованої РФ АР Крим", - йдеться в повідомленні.

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Телеведучий новин Болгарського національного телебачення у спростуванні підкреслив, що "Кримський півострів визнаний міжнародним співтовариством територією України", а в у телестудії сталася "технічна помилка".

Як повідомляв УНІАН, раніше в одній із соціальних мереж російським представництвом Coca-Cola була опублікована карта Росії з окупованим Кримом.

Пізніше керівник вашингтонського офісу компанії Coca-Cola Кейт Ірвін принесла офіційні вибачення за вищезгадану публікацію.