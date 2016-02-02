Роскомнагляд оштрафував російський журнал за "неправильну" згадку "Правого сектору"

The New Times отримав перше попередження від Роскомнагляду за дев'ять років, порушення було знайдено в матеріалі "Лише б не було війни", пише РБК з посиланням на головного редактора видання Євгенію Альбац.

У тексті згадується заборонений в Росії "Правий сектор", але в матеріалі не вказано, що діяльність організації була заборонена рішенням Верховного суду.

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Прес-секретар Роскомнагляду Вадим Ампелонський підтвердив винесення попередження. "Це очевидне порушення, ми багато разів попереджали ЗМІ, як треба писати про заборонені організації", — заявив він. Крім попередження, журнал отримає штраф за адміністративне правопорушення, уточнив Ампелонський. Головний редактор викликана до Роскомнагляду для складання протоколу.

Відзначається, що попередження було винесено 1 лютого — в той же день, коли на сайті журналу був опублікований матеріал про старшу доньку президента Володимира Путіна Марію Фаассен, яка раніше носила прізвище Воронцова.

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Нагадаємо, за даними The New Times, Фаасен живе в Москві в будинку, що охороняється, з видом на посольство США, і працює аспірантом в Інституті дитячої ендокринології при Ендокринологічному науковому центрі МОЗ РФ.

Після публікації матеріалу на сайті The New Times виявився недоступний для відвідувачів. Він перестав відкриватися близько полудня і ввечері працював з перебоями.