Названо найбюджетніший гірськолижний курорт для відвідування в лютому

Експерти проаналізували ціни на курорті і підрахували, що тиждень відпочинку для сім'ї з чотирьох осіб тут обійдеться в 2 992 британських фунти ($4,3 тис.), або 748 фунтів на людину ($1,1 тис.), передає Lenta.ru з посиланням на видання FOCUS News Agency.

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За словами голови туристичної асоціації Банско Маріани Спасової, ціни на курорті з першого лютого знижені на 10-20%. Тепер одна ніч зі сніданком в сімейному готелі обійдеться в $17. У тризірковому - не більше $22. У чотиризірковому готелі двомісний номер обійдеться в $180, але в ціну включено багато додаткових безкоштовних послуг.

Друге місце зайняли італійські альпійські курорти в П'ємонті. Відпочинок тут обійдеться приблизно на 50% дорожче, ніж в Банско.

Найдорожчим курортом визнаний Вейл в Колорадо (США). Тиждень відпочинку для сім'ї з чотирьох осіб там обійдеться в середньому в 9 924 фунта ($14,2 тис.).