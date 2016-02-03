Уряд Німеччини ухвалив ще один пакет законів для стримування потоку мігрантів

Урядовці розраховують, що цей пакет законів значно скоротить поток мігрантів, і посилить контроль за цим процесом, по відомляє українська редакція "Німецької хвилі". Зокрема, новий пакет законів змінить правила для членів сімей мігрантів, які отримали притулок у Німеччині - тепер їм доведеться чекати 2 роки для того, щоб возз'єднатися. Крім того, Марокко, Алжир та Туніс внесені німецькими урядовцями до списку країн безпечного походження.

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Перший пакет був ухвалений в 2015 році для боротьби з напливом мігрантів з Ближнього Сходу та Африки та набув чинності 1 листопада. Зокрема, було пришвидшено процедуру надання притулку та депортації і зменшено грошові виплати для економічних мігрантів.