У Путіна заявили, що він не планує нових контактів з Ердоганом

Про це повідомив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Жодних контактів не було", - сказав він журналістам. "Мені не відомо про те, щоб які-небудь контакти планувалися", - додав Пєсков.

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Раніше президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив, що він хотів би зустрітися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним після того, як літак російських військово-повітряних сил порушив повітряний простір Туреччини поблизу сирійського кордону.

Як повідомляв УНІАН, в Анкарі стверджують, що літак російських військово-повітряних сил знову порушив повітряний простір Туреччини.

Інцидент стався 30 січня, російського посла викликали в міністерство закордонних справ Туреччини для пояснень.