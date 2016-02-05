В ООН закликали зняти обмеження на аборти через вірус Зіка

Аль Хуссейн заявив про необхідність дотримуватися права жінок у зв'язку з поширенням захворювання, у тому числі скасувати закони, які обмежують доступ до сексуальних і репродуктивних центрів з охорони здоров'я, так як вони суперечать міжнародним стандартам, пише Росбалт.

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У Верховному комісаріаті ООН з прав людини закликали також надати жінкам доступ до медичних послуг, зокрема, до абортаріїв.

Лихоманка Зіка отримала найбільше поширення у країнах Латинської Америки. Число заражених в Бразилії та Колумбії вже вимірюється десятками тисяч. Однак зафіксовані окремі випадки в Європі, Азії та США, так як вірус переносять туристи. У дорослих людей Зіка зазвичай не викликає ускладнень, але дуже небезпечна для вагітних жінок, оскільки провокує у плода мікроцефалію з потенційними важкими ураженнями мозку.