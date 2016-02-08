Через повінь у Малайзії свої будинки залишили тисячі осіб, евакуація триває

Повені в малайзійському штаті Малакка залишили без домівок тисячі людей, триває евакуація жителів, повідомляє Росбалт з посиланням на видання New Straits Times.

Для допомоги постраждалим від стихії були відкриті 13 центрів надання допомоги, куди вже прибули близько 4,6 тис. осіб.

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Район Тенгах і округ Алор Гаджа прийняли на себе основний удар повені, евакуйовано 3 тис. і 1,5 тис. жителів відповідно.

Про загиблих і постраждалих в результаті лиха поки не повідомляється.