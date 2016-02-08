Німецька поліція обшукала квартиру ймовірного військового командувача ІДІЛ

Німецька поліція провела обшуки у двох квартирах неподалік від міста Майнц через підозру в причетності їх власників до терористичних угруповань. Операція мала місце у неділю, 7 лютого.

Двох чоловіків підозрюють в участі у сирійській громадянській війні на боці одного з терористичних угруповань. Про це заявив речник федеральної прокуратури ФРН у Берліні, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.

У слідчих немає даних, що існували конкретні плани терактів. Правоохоронці також не повідомили ні про те, чи був хтось затриманий, а чи були вилучені якісь речі, так само вони не надали інформації про країни походження підозрюваних.

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Як повідомило видання Spiegel Online, один з підозрюваних проживає у селі Санкт Йоганн поряд з Майнцом. Він імовірно був військовим командувачем "Ісламської держави" одного з районів в Сирії. 32-річний підозрюваний потрапив до ФРН восени 2015 року як біженець. Сирійські активісти поширили в інтернеті інформацію, що він може мати наміри у майбутньому стати смертником.

Проведений обшук став вже другою за тиждень поліцейською операцією проти можливих джихадистів. У четвер в результаті заходу, проведеного в Берліні, а також в двох інших федеральних землях, поліцейські ліквідували ймовірний терористичний осередок ісламістів. Заявлялось, що четверо послідовників ІД родом з Алжиру могли планувати теракт у Берліні. Тоді заарештували двох осіб.