Туск звинуватив Росію у погіршенні ситуації у Сирії

"Російські дії у Сирії роблять і без того дуже погану ситуацію ще гіршою (…) Кривавий режим Асада набирає силу, тоді як поміркована опозиція слабшає, і тисячі нових біженців втікають до Туреччини та Європи", - заявив Дональд Туск, передає українська редакція "Німецької хвилі" з посиланням на Reuters.

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Москва почала ракетно-бомбові удари в Сирії у вересні минулого року, підтримуючи президента країни Башара Асада та провокуючи нові хвилі мігрантів.

Про загрозу відрізати від постачання їжі сотні тисяч сирійців через наступальну операцію уряду під Алеппо заявили в ООН. Це станеться, якщо військам Асада вдасться оточити місто. Фахівці управління ООН з координації гуманітарних питань додали, що подальший наступ урядових сил загрожує втечею з міста 100-150 тис. сирійців.

Організація попередила про нову потужну хвилю мігрантів у разі успішного оточення військами президента Башара Асада частини провінції, яка перебуває під контролем повстанців. Турецький прем'єр-міністр Ахмет Давутоглу, в свою чергу, очікує близько 70 тис. мігрантів на сирійсько-турецькому кордоні у випадку продовження військової операції.

Нагадаємо, Брюссель нещодавно узгодив договір з Туреччиною щодо виділення 3 млрд євро в обмін на допомогу у кризі мігрантів.