Бомбардування РФ у Сирії змінюють стратегічний баланс на сході Середземномор'я - Столтенберг

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі.

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Генеральний секретар нагадав, що раніше у Сирії було зафіксовано істотне військове нагромадження російських сил у цій країні та на сході Середземного моря.

"Це те, що змінює стратегічний баланс на сході Середземномор'я. Це те, що створило небезпечні ситуації із порушенням повітряного простору НАТО або повітряного простору Туреччини. Ми бачили збиття російського літака і ми також бачили декілька інших порушень турецького повітряного простору. І ми також бачили, що Росія в основному націлює на опозиційні сили, і вони проводять значні повітряні удари в та довкола Алеппо, що спричинило збільшення кількості людей, які покидають країну, та до більших страждань", - заявив Йенс Столтенберг.

При цьому він наголосив, що важливо зараз підтримати усі зусилля для пошуку політичного рішення на переговорах.

"І проблема російських бомбардувань у тому, що це підриває зусилля із пошуку політично узгодженого рішення (на переговорах)", - наголосив Йенс Столтенберг.

Глава Альянсу звернув увагу на ситуацію, що переговори щодо Сирії повинні були вже розпочатися, але переносилися по декількох причинах, але не в останню чергу через російські бомбардування.