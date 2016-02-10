Столтенберг заявив про можливість проведення зустрічі з главою МЗС Росії у Мюнхені

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі.

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"Ми плануємо зустріч з міністром Лавровим у Мюнхені. Ми зустрічалися декілька разів до цього. Ми зустрічалися в Організації Об'єднаних Націй під час Генеральної асамблеї ООН. Ми зустрічалися минулого року у Мюнхені і ми зустрічалися під час декількох інших подій. Тому це є частиною звичайного діалогу. НАТО ніколи не призупиняло політичний діалог з Росією і, звичайно, зустрічі з міністром Лавровим є частиною цього діалогу", - заявив Йенс Столтенберг.

При цьому він висловив переконання у важливості збереження можливості підтримання політичної комунікації, особливо у важкі часи.

"Ми вважаємо, що головним чином це важливо у складний час, як це є сьогодні, і зараз це навіть більш важливо - мати політичний діалог, і (дипломатичні) канали відкриті між НАТО та Росією", - заявив Йенс Столтенберг.