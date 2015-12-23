Кремль заявив про непричетність Путіна до нової кримінальної справи проти Ходорковського
12:18, 23 грудня 2015Світ
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Президент Росії Володимир Путін не має відношення до нової кримінальної справі проти екс-глави ЮКОСа Михайла Ходорковського.
REUTERS
"Рішення про помилування приймає глава держави, але рішення про слідчі дії і оголошення в міжнародний розшук глава держави не приймає", — заявив прес-секретар голови РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.
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Як повідомляв УНІАН, Ходорковський заочно арештований і оголошений в міжнародний розшук.
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