Кремль заявив про непричетність Путіна до нової кримінальної справи проти Ходорковського

"Рішення про помилування приймає глава держави, але рішення про слідчі дії і оголошення в міжнародний розшук глава держави не приймає", — заявив прес-секретар голови РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

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Як повідомляв УНІАН, Ходорковський заочно арештований і оголошений в міжнародний розшук.