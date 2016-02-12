Обама призначив Керрі головним переговірником США щодо Сирії
22:22, 12 лютого 2016Світ
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Президент США Барак Обама прийняв рішення про призначення державного секретаря Джона Керрі головним переговірником з американської сторони щодо міжсирійської угодою.
REUTERS
Відзначається також, що Обаму повідомили про домовленості щодо Сирії, передає Росбалт за інформацією Reuters.
Повідомляється, що країни групи підтримки Сирії планують працювати у напрямі припинення бойових дій в країні протягом тижня.
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Як повідомляв УНІАН, дипломати та представники Групи підтримки Сирії домовилися про вступ в силу режиму припинення вогню в країні протягом тижня.
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