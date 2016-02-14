Втрати серед мирного населення Афганістану в 2015 році стали рекордними

Про це йдеться в доповіді ООН, передає Бі-бі-сі. Кількість загиблих цивільних осіб досягає 3545, ще 8457 осіб отримали поранення. Це на 4% більше, ніж у 2014 році.

Читайте такожПрезидент Афганістану пообіцяв "поховати" ІДІЛ Основною причиною загибелі і поранень цивільного населення були наземні бойові операції (37%), вибухи бомб поблизу доріг (21%) і дії підривників-смертників (17%).

Найбільше постраждали жінки і діти. 103 цивільних особи були вбиті і 67 отримали поранення в результаті дій іноземних сил.

Як і в минулому,бойовики руху "Талібан" несуть відповідальність за більшість жертв серед цивільного населення (62%).

Автори доповіді ООН заявляють, що таліби навмисно застосовують тактику, що приводить до втрат серед цивільного населення. Найбільше постраждали жителі на півночі і півдні Афганістану, де урядові війська намагалися відбити наступ талібів в провінції Кундуз і Гільменд.

ООН почала реєструвати дані про втрати серед цивільного населення Афганістану в 2009 році. З тих пір в Афганістані загинули або отримали поранення близько 59 тис. мирних жителів.