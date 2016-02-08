В Афганістані з полону "Талібану" звільнили 80 осіб
00:38, 08 лютого 2016Світ
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Співробітники поліції Афганістану в результаті успішної операції звільнили 80 осіб, які були викрадені бойовиками «Талібан» в провінції Фарьяб на північному заході країни.
З полону Талібану звільнили 80 осіб / svpressa.ru
Відзначається, що бойовики зупинили два автобуси з мирними жителями в неділю близько 17.00 за місцевим часом і викрали всіх, хто в них знаходилися, повідомляє Росбалт за інформацією Khaama Press.
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Поліцейські почали операцію з пошуку і звільнення захоплених у заручники людей. Через кілька годин вона була успішно завершена. Тим не менш, за їхніми даними, у талібів все ще залишаються два заручника.
Раніше повідомлялося, що в столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух біля будівлі парламенту, загинули 20 людей, ще 29 отримали поранення. У нападі звинувачують організацію «Талібан».
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