В Афганістані з полону "Талібану" звільнили 80 осіб

Відзначається, що бойовики зупинили два автобуси з мирними жителями в неділю близько 17.00 за місцевим часом і викрали всіх, хто в них знаходилися, повідомляє Росбалт за інформацією Khaama Press.

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Поліцейські почали операцію з пошуку і звільнення захоплених у заручники людей. Через кілька годин вона була успішно завершена. Тим не менш, за їхніми даними, у талібів все ще залишаються два заручника.

Раніше повідомлялося, що в столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух біля будівлі парламенту, загинули 20 людей, ще 29 отримали поранення. У нападі звинувачують організацію «Талібан».