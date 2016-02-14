Давутоглу: Туреччина продовжить обстріли курдів у Сирії

Про це, заявив у неділю, 14 лютого, прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу у телефонній розмові з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель, передає Deutsche Welle.

Глава турецького уряду запевнив, що сили безпеки його країни й надалі у такий спосіб реагуватимуть на напади з боку загонів курдської самооборони, повідомляє агентство Reuters з посиланням на прес-службу прем'єра.

Давутоглу також застеріг від появи "нової хвилі з сотень тисяч біженців" з Сирії через наступ курдських загонів.

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Напередодні про артобстріл з турецької території повідомив керівник Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини Рамі Абдель Рахман. Згодом факт обстрілів визнали й в турецькому уряді. Об'єктом обстрілів став аеродром "Менаг" в провінції Алеппо, який ще донедавна контролювали опозиційні до Башара Асада сили і який курди змогли відбити за підтримки російської авіації. Туреччина вимагає, щоб загони курдської самооборони залишити ці райони.

Анкара вважає, що сирійська курдська партія "Демократичний союз" (PYD) та її парамілітарне крило - загони народної самооборони (YPG) - є відгалуженнями забороненої в Туреччині Робітничої партії Курдистану (PKK). РKK вже впродовж багатьох років вважається Анкарою терористичною організацією й турецькі війська постійно проводять проти неї операції як на території самої Туреччини, так і в сусідніх Іраку та Сирії.