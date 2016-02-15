НАТО не буде спокійно спостерігати за ядерними погрозами Росії - Столтенберг

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг в коментарі Bild, передає "ЄвроПравда". За його словами, Росія так чи інакше погрожує застосуванням ядерної зброї.

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"Російські війська демонстративно проводять військові навчання", - відзначив Йенс Столтенберг.

"Не можна знижувати поріг застосування ядерної зброї. Перспектива її застосування далека, як ніколи, проте доки є ядерна зброя, вона буде частиною нашої політики стримування", - зауважив генсек НАТО.

Водночас, він відмовився називати Росію ворогом Альянсу.

"Світ занадто складний для того, щоб ділити його на друзів та ворогів. Без Росії нам би не вдалося вирішити найбільші конфлікти в світі", - підкреслив Йенс Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Йенс Столтенберг заявив, що НАТО не знаходиться у стані холодної війни з Росією.