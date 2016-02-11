У НАТО закликали Росію відмовитися від визнання Південної Осетії та Абхазії "незалежними державами"
Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг закликав Росію відмовитися від визнання Південної Осетії та Абхазії "незалежними державами".
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час вступного слова на засіданні Комісії НАТО - Грузія у Брюсселі.
"Грузія є незалежною і суверенною державою з міжнародно визнаними кордонами. Але Росія продовжує порушувати ці кордони. Я закликаю Росію скасувати її визнання грузинських регіонів Південної Осетії та Абхазії як незалежних держав", - наголосив Столтенберг.
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Генсекретар НАТО звернув увагу на те, що Грузія налаштована здійснювати реформи у політичній і безпековій сферах для покращення власної безпеки та наближуватися до Альянсу.
Столтенберг назвав Грузію одним із найближчих партнерів НАТО. "І ми налаштовані поглиблювати це партнерство", - заявив він.