У НАТО закликали Росію відмовитися від визнання Південної Осетії та Абхазії "незалежними державами"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час вступного слова на засіданні Комісії НАТО - Грузія у Брюсселі.

"Грузія є незалежною і суверенною державою з міжнародно визнаними кордонами. Але Росія продовжує порушувати ці кордони. Я закликаю Росію скасувати її визнання грузинських регіонів Південної Осетії та Абхазії як незалежних держав", - наголосив Столтенберг.

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Генсекретар НАТО звернув увагу на те, що Грузія налаштована здійснювати реформи у політичній і безпековій сферах для покращення власної безпеки та наближуватися до Альянсу.

Столтенберг назвав Грузію одним із найближчих партнерів НАТО. "І ми налаштовані поглиблювати це партнерство", - заявив він.