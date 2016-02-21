Джеб Буш вибув з президентських перегонів

Колишній губернатор Флориди Джеб Буш заявив, що виходить з боротьби за Білий дім, передає Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

Про своє рішення він оголосив у Південній Кароліні за підсумками голосування республіканців. За словами політика, він пишається своєю кампанією. Буш додав, що брав участь у перегонах, щоб об'єднати країну і просунути консервативний порядку.

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Син і брат двох колишніх президентів, Джорджа Герберта Уокера Буша і Джорджа Уокера Буша, він почав боротьбу за президентське крісло на тлі великих очікувань в червні. Однак за опитуваннями він швидко опустився вниз, поступившись мільярдерові Дональду Трампу та сенаторові від Техасу Теду Крузу.

Після невдалих підсумків голосування в штатах Айова і Нью-Гемпшир Буш покладав надії на Південну Кароліну, однак не зміг пробитися там навіть до першої трійки.