Асад озвучив умови, за яких він готовий припинити вогонь в Сирії

08:39, 21 лютого 2016
Світ
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Асад готовий до перемир'я у військовому протистоянні в своїй країні. Для цього він вимагає гарантій того, що повстанці не використають перерву в боях з метою поповнення арсеналів та лав бійців.

REUTERS

Сирійський президент Башар Асад заявив, що готовий до припинення бойових дій в охопленій війною Сирії у разі виконання певних умов. Зокрема йдеться про гарантії того, що повстанці, що воюють проти урядових військ, за час перерви у боях не зможуть укріпити свої позиції, а також поповнити свої арсенали та лави бійців з-за кордону, "насамперед, із Туреччини".

Про це він заявив в інтерв'ю іспанській газеті El Pais, передає Deutsche Welle.

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Асад також вказав на велике значення підтримки з боку Росії та Ірану під час нещодавніх "успішних дій" його військ. Повстанці ж, яких сирійський президент називає "терористами", за його словами, отримують різного роду допомогу з понад 80 країн. До такої допомоги належать зокрема зброя, фінансові ресурси та політична підтримка, зазначив президент Сирії.

У Москві ж тим часом підтвердили готовність і надалі підтримувати режим сирійського президента. Речник президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що Кремль продовжує дотримуватися послідовної політики підтримки сирійської армії під час "наступальних дій проти терористів та терористичних організацій".

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