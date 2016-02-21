Поліція Мічигану затримала підозрюваного у вбивстві семи осіб, у його автомобілі знайшли зброю

Поліція штату Мічиган заявила про затримання підозрюваного, який відкрив стрілянину по перехожих.

Як повідомляє Громадське з посиланням на CNN, ним виявився 45-річний місцевий житель.

Трагедія сталася в місті Каламазу в суботу ввечері, чоловік на темному позашляховику відкрив стрілянину по перехожих.

Спочатку повідомлялося про шість убитих і трьох поранених, проте в неділю одна з поранених, 14-річна дівчинка, померла в лікарні.

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Підозрюваний був затриманий поліцією в неділю вранці в центрі міста. У його машині було знайдено зброю. Повідомляється, що підозрюваний не чинив опір при затриманні.

Ім'я затриманого не публікується, однак ЗМІ повідомляють з посиланням на джерела в поліції, що це 45-річний житель Каламазу.

За даними поліції, жертви не пов'язані ні між собою. Мотиви злочинця поки невідомі.