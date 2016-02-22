Захист засновника WikiLeaks просить Швеції анулювати ордер на його арешт

"Ми вважаємо, що з'явилися нові обставини, а це означає, що є підстави переглянути раніше ухвалене рішення", - заявив адвокат Томас Олссон, передає Бі-бі-сі.

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Раніше робоча група ООН з незаконного позбавлення волі опублікувала доповідь, в якій говориться, що Великобританія і Швеція незаконно утримували Джуліана Ассанжа з грудня 2010 року.

Експерти ООН стверджують, що Джуліан Ассанж має отримати можливість безперешкодно покинути посольство Еквадору і має право на отримання компенсації від влади Великобританії та Швеції.

Британська влада у відповідь заявила, що юридично не зобов'язана виконувати рішення комісії ООН і як і раніше має намір виконати свої зобов'язання щодо екстрадиції Ассанжа до Швеції.

Шведські прокурори хочуть допитати Джуліана Ассанжа у справі про те що у 2010 році нібито мали місце зґвалтування і сексуальні домагання по відношенню до двох жінок-волонтерок WikiLeaks, які не подавали формальних позовів.

Сайт WikiLeaks отримав популярність після публікації секретних матеріалів Пентагону, держдепартаменту та інших державних органів США.