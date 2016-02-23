Лондон заявляє, що сили Асада і військові РФ координують свої дії з курдами в Сирії

Британська влада бачить свідчення координації сирійських курдів, сил Башара Асада і російської авіагрупи. Про це, виступаючи перед парламентом, заявив глава МЗС Великобританії Філіп Хаммонд, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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"В останні тижні ми бачили дуже тривожні свідчення координації між силами сирійських курдів, режимом Сирії та російською авиагрупою. Нас серйозно хвилює роль курдів у всьому цьому", — сказав міністр.

Нагадаємо, США і Росія домовилися про режим припинення вогню в Сирії, який набуде чинності 27 лютого. Виняток буде зроблено для позицій терористичних угруповань "Ісламська держава" і "Джебхат ан-Нусра".