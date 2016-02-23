КНДР погрожує завдати удару по Південній Кореї і США у разі проведення спільних маневрів
КНДР попередила, що завдасть удари по Республіці Корея і США, якщо вони почнуть проводити спільні маневри в березні-квітні цього року.
Відповідну інформацію розповсюдило агентство ЦТАК, повідомляє ТАСС з посиланням на Kиодо.
"Якщо підрозділи військовослужбовців (США і Південної Кореї) продемонструють будь-які спільні дії, що свідчитимуть про проведення операції, в якості превентивних заходів ми завдамо по ним удари", - наголошується в повідомленні агентства.
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В якості головних цілей армія КНДР вибрала резиденцію південнокорейського президента Пак Кин Хе, а також США.
Як відомо, у березні і квітні Республіка Корея і США планують провести масштабні спільні маневри Key Resolve і Foal Eagle. КНДР наполягає, що "вони спрямовані на відпрацювання військового вторгнення на її територію і вимагає їх скасування".