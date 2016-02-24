Ситуація з правами людини в Росії серйозно погіршилася - Amnesty International

Правозахисна організація опублікувала свою доповідь за підсумками 2015 року, в якій знову констатувала серйозне погіршення ситуації з правами людини в РФ.

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Правозахисники вважають, що російська влада продовжила розширювати свій контроль над ЗМІ та інтернетом: "Більшість ЗМІ у своїй редакційній політиці ні на крок не відступали від офіційної точки зору на ключові події всередині країни і в світі".

У той же час на Північному Кавказі правозахисники відзначають зменшення числа нападів збройних угруповань. Однак, як йдеться в доповіді, правоохоронні органи в цьому регіоні, як і раніше, покладаються на силові операції, практикують викрадення, незаконні затримання, тортури та жорстоке поводження з затриманими.

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Робота журналістів і діяльність правозахисників на Північному Кавказі пов'язана з утисками, погрозами і насильством, причому, в тому числі, з боку представників влади.

Що стосується біженців, яких нова доповідь Amnesty International взагалі називає головною проблемою, що стоїть зараз перед світовою спільнотою, то за перші дев'ять місяців 2015 року Росія задовольнила всього 96 прохань про надання статусу біженця, і, як зазначають правозахисники, серед одержали його, немає жодного громадянина Сирії.

НКО як і раніше стикаються в Росії з утисками і в минулому році повною мірою відчули на собі дію закону "про іноземних агентів".

Автори документа нагадують, що чотирьох осіб притягнули до суду за ще одним новим законом, який запроваджує кримінальну відповідальність за багаторазове порушення закону про мітинги.