Mars відшкодує відкликані шоколадки іншими солодощами

Про це у середу, 24 лютого, заявив речник німецького філіалу американської компанії, який розташовується в містечку Фірзен, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.

Про масштабне відкликання продукції корпорація заявила напередодні - причиною став знайдений одним зі споживачів шматок пластику у батончику Snickers.

"Покупці зможуть обрати, який з наших продуктів вони б хотіли, та, звісно ж, вони отримають трохи на додачу", - зазначив представник компанії. Відкликання стосується продуктів під марками Snickers, Mars, Milky Way та Celebration.

Після повернення на завод їх знищать. Акція зачепила 55 країн, у тому числі майже всі країни-члени ЄС, Україну, Австралію, Єгипет, Південну Африку, Туреччину та Шрі-Ланку.

Компанія радить покупцям дивитися на упаковку та шукати слова Mars Netherlands. Кінцева дата їхнього споживання лежить у проміжку з 19 червня 2016 до 8 січня 2017 року.