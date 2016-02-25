Австрія та країни Балкан посилять співпрацю для стримування потоку біженців

У зустрічі взяли участь міністри закордонних та внутрішніх справ Австрії, Словенії, Хорватії, Болгарії, Албанії, Боснії, Косова, Македонії, Чорногорії та Сербії, повідомляє Deutsche Welle.

У спільній заяві, оприлюдненій за підсумками зустрічі, зазначаються заходи, яких країни для цього планують вжити. "Міграційний потік через Західні Балкани має бути помітно скорочено", - наголошується у спільній заяві.

У документі передбачається, що країни-підписанти уніфікують правила реєстрації новоприбулих, аби не виникало потреби у зборі інформації в кожній країні. Також визначено критерії повернення біженців назад: усім, хто надасть при реєстрації підроблені документи, не матиме документів або вкаже про своє походження неправдиву інформацію, буде відмовлено в допуску на територію країн-підписантів. Серед інших заходів держави домовилися, зокрема, про відправку поліцейських на кордони Македонії, повідомила міністр внутрішніх справ Австрії Йоганна Мікль-Лайтнер.

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"Значна маса біженців є економічними мігрантами", - зазначила Мікль-Лайтнер, цитує агентство dpa. А міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц знову розкритикував Грецію за небажання належним чином захищати зовнішні кордони ЄС та зупиняти потік біженців на своїй території. "Необхідно також зупиняти біженців у Греції, на одному з грецьких островів, у пункті прийому (…), а не намагатися якомога швидше переправляти їх далі до Європи", - сказав Курц.

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У Греції, через територію якої минулого року до Європи прибули близько 850 тисяч біжнців, конференцію балканських країн та Австрії сприйняли як "односторонній і абсолютно недружній акт". Афіни на конференцію не запросили. Також проведення конференції у Відні поза рамками ЄС розкритикували і в Брюсселі.

Результати зустрічі будуть представлені в четвер, 25 лютого, на зустрічі міністрів внутрішніх справ країн-членів ЄС.