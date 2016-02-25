Бойовики ІД налагодили виробництво бомб майже у промислових масштабах, використовуючи компоненти для них з 20 країн

Про це йдеться у дослідженні британських експертів, передає Русская служба Би-би-си.

За даними дослідження, проведеного компанією Conflict Armament Research, що базується в Лондоні, джихадисти ІД налагодили виробництво вибухівки майже в промисловому масштабі.

Більшість компонентів, що використовуються джихадистами в Іраку і Сирії для створення бомб, виробляються турецькими та іракськими компаніями. Однак бойовики також використовують компоненти зі США, Бразилії, Китаю і Японії.

Як з'ясували експерти, найпопулярнішою основою для вибухових речовин ІД є нітрат амонію, а найбільш популярним пристроєм для дистанційного управління бомбою - мобільний телефон Nokia 105.

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"Найстрашнішим відкриттям було те, наскільки бойовики ІД самодостатні в тому, що стосується придбання зброї... Вони можуть отримати доступ до багатьох товарів, які відкрито продаються на ринку в регіоні", - зазначає глава Conflict Armament Research Джеймс Биван.

Автори дослідження повідомили, що вивчили понад 700 компонентів бомб ІД, які не розірвалися.