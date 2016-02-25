Україна минулого року продала сухопутній Монголії корабель, яким тепер Росія постачає зброю в Сирію

Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту мирних досліджень, передає "Українська правда".

Згідно з документом, корабель був проданий через монгольську "прокладку". Наразі судно перебуває у складі Військово-морського флоту Росії під назвою "Казань-60".

"Влітку 2015 року теплохід "Георгій Агафонов" був викуплений у УДП і переведений новим власником під прапор Монголії. Немає сумнівів, що перехід під монгольський прапор з самого початку був пов'язаний з використанням якоїсь напівфіктивної компанії-"прокладки" для придбання судна в інтересах ВМФ Росії для застосування на "сирійській лінії". 18 жовтня 2015 року судно вже як "Казань-60" з'явилося в Новоросійську, а через тиждень – у Севастополі вже під прапором допоміжних суден ВМФ Росії", – йшлося у повідомленні російського Центру аналізу стратегій та технологій.

Також організація допустила, що "Георгій Агафонов" був не єдиним судном, купленим Росією в України – ймовірно, корабель того ж типу "Кызыл-60", який з 10 листопада перебуває у Новоросійську, також був придбаний в Українського Дунайського пароплавства.

Крім того, у звіті Стокгольмського міжнародного інституту мирних досліджень з'явилася нова категорія – "Українські бойовики". Вони вказані отримувачами російської зброї. Згідно зі звітом, у 2014 році Росія постачала їм протитанкові ракети, БТРи, ПЗРК і танки.

Стокгольмський центр зазначає, що Україна є дев'ятим у світі експортером зброї, покриваючи 2,6% світового попиту. На першому місці перебувають США (33%), на другому – Росія (25%), на третьому – Китай (5,9%).

Раніше УНІАН повідомляв, що Чорноморський флот Російської Федерації готує до бойового використання захоплений у Військово-морських сил України великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський".