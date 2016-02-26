В Туреччині біля кордону з Сирією розбився невідомий безпілотник - ЗМІ
16:36, 26 лютого 2016Світ
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Інформація про падіння безпілотника надійшла із сирійських джерел.
REUTERS
Наразі турецькі сили безпеки розпочали на місці можливого падіння літального апарату пошукову операцію, пише Європейська правда з посиланням на Hurriyet daily news.
Зазначається, що інформація про падіння БПЛА надійшла з сирійських джерел і може не підтвердитися.
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За інформацією сирійських джерел, уламки безпілотника можуть бути розкидані на великій площі.
Пошуки розпочалися в регіоні між районами Яйладаги і Алтинезю у південній провінції Хатай поблизу сирійського кордону. Очевидці стверджують, що чули звук вибуху в цьому районі.
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