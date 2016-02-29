Хвора на рак 90-річна американка відмовилася від лікування і вирушила у навколосвітню подорож

Мешканка штату Мічіган відмовилася від лікування діагностованого у неї онкозахворювання на користь подорожі різними країнами і континентами з відвідуванням культових пам'яток.

Про це пише Лента.ру з посиланням на Metro. На сторінку в Facebook, присвячену поїздці 90-річної жінки, підписалися понад 63 тисяч осіб.

Жінка на ім'я Норма (прізвище видання не уточнює) дізналася про свою хворобу незабаром після того, як помер від раку її чоловік Лео. «Мені 90 років, так що я умиваю руки», — відповіла американка лікарям на пропозицію хірургічного видалення пухлини матки.

Замість госпіталізації Норма відправилася разом з сином Тімом, його дружиною Ремі і пуделем Рінго в поїздку по США у фургоні для кемпінгу, а потім в інші країни (сім'я з'їздила в Китай і Європу).

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За півроку, що пройшли з моменту початку шляху, тільки в США родина відвідала такі місця, як Музей НЛО в штаті Нью-Мехіко, національний парк «Гранд-каньйон», Космічний центр Кеннеді, парк розваг Disney World. Норма також побувала на пляжах Флориди, зупинившись в п'ятизірковому готелі, політала на повітряній кулі і пройшлася по розважальним закладам Бурбон-стріт в Новому Орлеані.

«У Норми зараз нічого не болить, її розум гострий, вона обожнює подорожувати і з нею дуже легко», — розповіла невістка американки. За її словами, симптоми захворювання навіть зменшилися з початку поїздки. Лікарі дозволили Нормі подорожувати і згодом визнали, що радикальне лікування могло вбити стару жінку.