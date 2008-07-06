Абрамович заявив, що віддав "старшим олігархам" мільярди доларів за захист

У розпорядженні газети The Times опинилися матеріали захисту Романа Абрамовича, які були представлені лондонському суду у відповідь на позов Бориса Березовського, який вимагає з колишнього ділового партнера 2 мільярди фунтів стерлінгів. Як пише The Times, Абрамович заплатив "старшим олігархам" мільярди доларів за політичну підтримку і захист, повідомляє Лента.ру.

За даними британських журналістів, Абрамович розповів суду про обставини, за яких він отримав контроль над "Сибнефтью", - компанією, створеною указом президента Бориса Ельцина у 1995 році. Як пише The Times, Березовський погодився допомогти Абрамовичу, пообіцявши використовувати свої особисті зв`язки і політичний вплив, за умови, що Абрамович надасть йому гроші, яких потребував телеканал ОРТ, що належав, Березовському.

У матеріалах захисту Абрамовича також йдеться про його ділові відносини з Бадрі Патаркацишвілі. The Times пише, що Патаркацишвілі сприяв Абрамовичу в отриманні алюмінієвих активів.

Суд за позовом Березовського до Абрамовича почався в Лондоні в квітні 2008 року. Березовський стверджує, що Абрамович змусив його продати акції "Сибнефті", "Русала" і ОРТ значно нижче ринкової вартості, погрожуючи, що інакше ці активи конфіскує держава. Захист відповідача відкидає висунуті звинувачення.

Березовський називає Абрамовича людиною, близькою до колишнього президента і нинішнього прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна. Абрамович повідомив лондонський суд, що не є таким, а лише підтримує з Путіним хороші робочі стосунки.