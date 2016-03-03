Ряд впливових республіканців виступили проти Трампа

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Трамп назвав себе "об'єднувачем" після перемоги в семи з 11 штатах у "супервівторок", проте ветерани партії вважають, що мільярдер програє листопадові вибори, якщо буде висунутий від республіканців.

Такої точки зору дотримується сенатор Ліндсі Грем. Колишній учасник президентської гонки від республіканців Мітт Ромні заявив, що має намір сьогодні виступити з критикою Трампа, різкі висловлювання якого, наприклад, про імміграцію, неприйнятні для республіканської еліти.

Його перемоги у "супервівторок", коли в один день голосувало найбільше штатів на попередніх виборах у США, зробили Трампа одним з найбільш ймовірних кандидатів від Республіканської партії на президентських виборах.

Читайте такожТрамп: я можу вистрілити в кого-небудь і не втрачу виборців

Як повідомляв УНІАН, демократ Хілларі Клінтон і республіканець Дональд Трамп виграли у більшості штатів, де пройшли праймеріз і кокуси в так званий "Супервівторок".