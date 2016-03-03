КНДР запустила кілька ракет у бік Японського моря

За словами представників міністерства, його співробітники не відразу змогли визначити, чи є пущені снаряди ракетами малого радіусу дії або артилерійськими снарядами, передає Росбалт за інформацією Reuters.

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Відзначається, що ракети малого радіусу дії були запущені в напрямку Японського моря.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Україна підтримала резолюцію Ради безпеки Організації Об'єднаних Наційпро введення додаткових санкцій проти Північної Кореї через її ядерні випробування.

"Рада безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію №2270 (2016) про введення додаткових санкцій проти Північної Кореї", - підкреслили в повідомленні українські дипломати при ООН.

Після прийняття резолюції президент США Барак Обама зробив заяву, в якій сказано: "Ця резолюція накладає вагомі нові санкції, спрямовані на припинення зусиль Пхеньяну по просуванню її програм зі зброї масового ураження".

При цьому, як повідомляє Центр новин ОНН, прийнята резолюція посилює і розширює санкції щодо КНДР у відповідь на її ракетно-ядерні випробування в січні-лютому цього року.

Прийнятий документ базується на чотирьох попередніх резолюціях про санкції стосовно КНДР. Нові положення значно розширюють сферу охоплення раніше введених обмежень, а також передбачають нові жорсткі заходи.

Нагадаємо, вранці 6 січня влада КНДР оголосила про успішне випробування водневої бомби.

В заяві уряду країни йдеться про те, що випробування відбулося "згідно стратегічному курсу Трудової партії Кореї". В результаті КНДР стала володіти потужними ядерними силами стримування", підкреслюється в заяві.