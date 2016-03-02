Україна підтримала резолюцію РБ ООН про запровадження санкцій проти КНДР через ядерні випробування

Про це повідомляє українська місія при ООН у Twitter.

"Рада безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію №2270 (2016) щодо введення додаткових санкцій проти Північної Кореї", - наголосили у повідомленні українські дипломати при ООН.

Таким чином, Україна як непостійний член Ради безпеки ООН, скористалася правом голосу на засіданні Радбезу.

Після прийняття резолюції президент США Барак Обама зробив заяву, у якій сказано: "Ця резолюція накладає вагомі нові санкції, спрямовані на зупинення зусиль Пхеньяна з просування її програм щодо зброї масового ураження".

При цьому, як повідомляє Центр новин ООН, прийнята резолюція посилює і розширює санкції стосовно КНДР у відповідь на її ракетно-ядерні випробування в січні-лютому цього року.

Члени Ради заборонили експорт з КНДР вугілля, залізної руди, золота, титану, ванадію та інших цінних металів, а також поставки в країну авіаційного палива. Резолюція розширює сферу охоплення збройового ембарго і вводить заборону на відкриття відділень банків Північної Кореї за кордоном.

«Рада Безпеки засуджує найрішучішим чином ядерне випробування, проведене КНДР 6 січня 2016 року у порушення відповідних резолюцій Ради і при кричущому нехтуванні ними, і засуджує далі запуск, який був проведений КНДР 7 лютого 2016 року з використанням технології балістичних ракет...», - йдеться в прийнятій резолюції.

Раніше санкції Ради Безпеки ООН передбачали адресні заходи проти осіб та організацій, пов'язаних з ракетною і ядерною програмами країни, збройне ембарго, а також заборону на передачу КНДР технологій і на поставки в країну предметів розкоші.

Ухвалений сьогодні документ базується на чотирьох попередніх резолюціях про санкції щодо КНДР. Нові положення значно розширюють сферу охоплення раніше введених обмежень, а також передбачають нові жорсткі заходи.

Так, ембарго на поставки зброї відтепер охоплює стрілецьку зброю і легкі озброєння, на які раніше цей режим не поширювався. Рада розширила список санкцій осіб і організацій. Члени Ради передбачили висилку дипломатів, залучених до незаконної діяльності.

Резолюція дозволяє оглядати в будь-який час і без попередніх умов вантаж, який випливає з КНДР або в КНДР. «Рада постановляє, що всі держави повинні оглядати, що знаходяться на їхній території або прямують транзитом через їхню територію, в тому числі в аеропортах, морських портах і зонах вільної торгівлі, вантаж, який виходить з КНДР або призначається для КНДР, або оформлений за брокерства або посередництва КНДР або її громадян, або діють від їх імені або за їхнбою вказівкою фізичних осіб або організацій, або перевозиться на повітряних або морських суднах під прапором КНДР, з метою забезпечення того, щоб ніякі предмети не передавалися в порушення резолюцій...», -зазначає в документі.

Рада постановила заморозити всі грошові кошти та інші фінансові активи та економічні ресурси за межами КНДР, які знаходяться прямо або побічно у власності або під контролем установ уряду КНДР або Трудової партії Кореї, або осіб чи організацій, що діють від їх імені або за їх дорученням.

Рада знову підтвердила заборону на поставку предметів розкоші в Північну Корею і уточнила їхній список.

Постійний представник США при ООН, Саманта Паур, з чиєї ініціативи було прийнято резолюцію, сказала, що це «найжорсткіший набір санкцій», що вводилися Радою Безпеки ООН за останні 20 років.

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 січня влада КНДР оголосила про успішне випробування водневої бомби.

В заяві уряду країни йдеться про те, що випробування відбулося "відповідно до стратегічного курсу Трудової партії Кореї". В результаті КНДР "стала володіти найпотужнішими ядерними силами стримування", підкреслюється в заяві.

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Міністерство закордонних справ України розповсюдило заяву, в якій висловлюється глибока стурбованість заявами керівництва КНДР про здійснення 6 січня 2016 року випробування чергового ядерного пристрою.

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«Україна як держава, яка добровільно відмовилася від власного ядерного потенціалу, і неухильно дотримується принципів ядерного нерозповсюдження, рішуче засуджує такі дії КНДР. Вважаємо, що це питання має бути невідкладно розглянуте Радою безпеки ООН», - зазначили в МЗС.