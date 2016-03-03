Меркель: Німеччині треба посилити свою роль на світовій арені

"У відкритому світі ми муситимемо брати на себе більше відповідальності за те, що відбувається за межами наших європейських кордонів", - сказала канцлер, передає українська редакція "Німецької хвилі". "Це означає більше допомоги на розвиток, це означає більше спільних стандартів захисту довкілля, більше чесної торгівлі та багато іншого, чого напевно немає у закритих суспільствах", - додала Ангела Меркель.

Читайте такожМеркель назвала міграційну кризу найважчим випробуванням за час перебування при владі

Як повідомлялося, у нещодавньому виступі на телебаченні Ангела Меркель заявила, що її обов'язком є знаходження спільного для Європи виходу із кризи мігрантів. Канцлер закликала боротися із причинами втечі мігрантів з їхньої батьківщини, оскільки лише подолання цих причин вирішить проблему в довгостроковій перспективі.