Франція пригрозила Великобританії послабленням контролю на кордоні

Про це заявив міністр фінансів країни Емманюель Макрон в інтерв'ю Financial Times, передає Бі-бі-сі. У французькому місті Кале вже протягом декількох років скупчуються мігранти, охочі потрапити до Великобританії, однак британська сторона їх не приймає.

Нещодавно влада Кале знесла так звані "джунглі", великий табір, де мігранти жили в очікуванні можливості перебратися через Ла-Манш. На момент руйнування "джунглів" в таборі перебувало близько 4 тис. мігрантів.

За словами Емманюеля Макрона, у разі виходу Великобританії з ЄС французька влада припинить дію угоди, яка дозволяє британським прикордонникам здійснювати прикордонний контроль на території Франції. "У день, коли ці відносини (Британії та Євросоюзу) перервуться, мігранти покинуть Кале", - сказав французький міністр.

Крім того, заявив міністр, французька влада може обмежити доступ до фінансових ринків ЄС для британських установ.

Раніше прем'єр-міністр Девід Кемерон застерігав, що в разі виходу його країни з ЄС французькі табори для мігрантів можуть переміститися в Британію. Однак більшість аналітиків розцінили ці заяви як спробу залякати британців.

Соцопитування останніх тижнів свідчать, що частки прихильників і супротивників виходу з ЄС серед британців приблизно рівні, але більш глибоке дослідження показало, що хоча дві третини британців називають себе євроскептиками, 60% з них швидше віддадуть перевагу залишитися в Євросоюзі.

Референдум про вихід Великобританії з ЄС намічений на 23 червня.