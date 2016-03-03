Amnesty International: Авіація РФ систематично руйнує лікарні в районі Алеппо
11:45, 03 березня 2016Світ
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Правозахисна організація Amnesty International повідомляє, що російська і сирійська урядова авіація систематично руйнують сирійські лікарні в ході військових операцій в районі міста Алеппо.
REUTERS
У повідомленні Amnesty зазначається, що у організації є докази того, що за останні 12 тижнів було проведено як мінімум шість атак на лікарні та медичні центри в цьому регіоні, передає Російська служба ВВС.
Як повідомляв УНІАН, у середині лютого в Сирії російські літаки завдали удару по лікарні "Лікарів без кордонів".
Вчора в Конгресі США виступили за створення трибуналу з військових злочинів Асада, Кремля та Ірану в Сирії.
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