Amnesty International: Авіація РФ систематично руйнує лікарні в районі Алеппо

У повідомленні Amnesty зазначається, що у організації є докази того, що за останні 12 тижнів було проведено як мінімум шість атак на лікарні та медичні центри в цьому регіоні, передає Російська служба ВВС.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого в Сирії російські літаки завдали удару по лікарні "Лікарів без кордонів".

Вчора в Конгресі США виступили за створення трибуналу з військових злочинів Асада, Кремля та Ірану в Сирії.