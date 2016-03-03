В РФ за підозрою у тероризмі затримали соратника екс-ватажка "ДНР" Стрєлкова - ЗМІ

Блогера Олексія Kungurova затримали в Тюмені. Про це в четвер, розповіла його дружина Асія Байшихіна, передає "Дождь".

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За словами Байшихіної, у їх квартирі пройшов обшук, після якого Кунгуров встиг повідомити, що йому закидають статтю 205 (Терористичний акт), проте невідомо, яку частину.

"Ті, хто були при обшуку, зі мною навіть не розмовляли. Мене не пустили в квартиру. Коли вони виходили, я запитала, куди виводять чоловіка. Вони нічого не сказали", - розповіла вона.

Зараз Байшихіна не знає, де перебуває її чоловік.

"Два тижні тому мені розповіли, що моє прізвище майнула в "фсбешных" колах. З'ясовували, на кого зареєстрована квартира за моєю адресою. А позавчора уночі в наші двері дуже сильно стукали. Сказали, що міліція і що в під'їзді стався злочин. Ми не відкрили. Але людина стукаа у двері 20 хвилин", - додала вона.

При цьому в місцевому МВС повідомили, що стаття 205 КК РФ перебуває в зоні відповідальності ФСБ РФ.

Додамо, що "Комітет 25 січня" – націоналістична і сталіністська організація Росії. До неї, крім Кунгурова, входить терорист і один з ватажків "ДНР" Ігор Стрєлков, Максим Калашников, Едуард Лімонов, Костянтин Крилов та інші. Ця організація, зокрема, виступала на підтримку проекту "Новоросія".