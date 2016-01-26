Російські маргінали на чолі зі Стрєлковим відчули переддень Майдану у Росії і створили "третю силу"

Про це пише "Наша Ніва".

На засіданні комітету на чолі з колишнім ватажком "ДНР" Ігорем Стрєлковим були присутні письменник-нацбол Едуард Лімонов, редактор сайту "Супутник і погром" Єгор Просвірнін, засновник незареєстрованої Національно-демократичної партії Костянтин Крилов, письменник-футуролог Максим Калашніков, блогер Ель Мюрид (Анатолій Несміян).

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"Ми зійшлися на думці про те, що положення РФ скочується до системного краху, що прозахідні ліберали вже не приховують своєї зловтіхи і заздалегідь приміряються до влади, і сама влада РФ робить все для свого падіння. Ситуація сильно нагадує переддень Майдану в Україні. При цьому в країні немає здорової "третьої сили", яка протистоїть як тупиковим, збанкрутілим охранителям, так і прозахідним ", - написав на своїй сторінці в ЖЖ Калашніков.

Серед своїх цілей комітет "25 січня" називає: на перших порах не дати Росії розвалиться, а в майбутньому - "вести політику на возз'єднання російського народу в одній державі".

Під "русскім народом" мається на увазі "триєдність великоросів, малоросів-українців і білорусів".

Таким чином рух виступає за ліквідацію білоруської і української незалежності.

Довідка УНІАН. Ігор Гиркін під псевдонімом «Стрєлков» - громадянин РФ, офіцер спецназу ГРУ генштабу збройних сил Росії, ватажок російської диверсійної групи, який тероризував місцеве населення Донбасу, захоплював адміністративні будівлі, дестабілізує суспільно-політичну ситуацію в східних областях України.

Встановлено, що на початку березня 2014 року він прибув на територію Криму і координував захоплення російськими військовослужбовцями та представниками спецслужб РФ військових частин Збройних сил України, місцевих органів влади і управління автономії, викрадення військовослужбовців, активістів громадських організацій та інших громадян України та іноземців, які знаходилися в Криму.

Крім цього, Стрєлков вербує громадян України для подальшого використання в організації та проведенні підривних акцій на території нашої держави.

15 квітня 2014 року СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом організації громадянином РФ Стрєлковим умисного вбивства та вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, проведенні диверсійно-підривної діяльності, а також організації масових заворушень на території східних регіонів нашої держави.

Гиркін проголосив себе верховним головнокомандувачем «Донецької народної республіки» і видав перший «указ», в якому, зокрема, звернувся до Росії за військовою допомогою.

В "указі" зазначається, що всі солдати і офіцери Збройних сил, Внутрішніх військ, СБУ, МВС та інших воєнізованих структур України з цього моменту вважаються незаконно перебувають на території "ДНР".

На даний момент знаходиться в Москві, очолює так званий рух "Новоросія".