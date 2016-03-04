В Німеччині затримали росіянина, який підозрюється у зв’язках з терористами ІДІЛ
17:11, 04 березня 2016Світ
906 0
В німецькому місті Кіхленгарн затримали 27-річного росіянина, якого підозрюють у зв'язках з "Ісламською державою".
Наразі районний суд Герфорда обрав йому запобіжний захід утримання під вартою / dpsu.gov.ua
Про це заявили в прокуратурі федеральної землі Західний Рейн-Вестфалія, пише Європейська правда з посиланням на видання Newsburger.
Затриманий досі перебував у міжнародному розшуку, ордер на його арешт видала Польща.
Читайте такожУ Туреччині ув’язнено 10 сирійців за підозрою у зв’язках тероризмом
"Чоловік займався збором коштів у Польщі і закуповував обладнання для потреб "Ісламської держави", - повідомили в прокуратурі.
Наразі районний суд Герфорда обрав йому запобіжний захід утримання під вартою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter