В Німеччині затримали росіянина, який підозрюється у зв’язках з терористами ІДІЛ

Про це заявили в прокуратурі федеральної землі Західний Рейн-Вестфалія, пише Європейська правда з посиланням на видання Newsburger.

Затриманий досі перебував у міжнародному розшуку, ордер на його арешт видала Польща.

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"Чоловік займався збором коштів у Польщі і закуповував обладнання для потреб "Ісламської держави", - повідомили в прокуратурі.

Наразі районний суд Герфорда обрав йому запобіжний захід утримання під вартою.