Російський авіаносець влітку відправиться в Середземне море

Російський важкий авіаносний крейсер «Адмірал Кузнєцов» відправиться в Середземне море влітку.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в головному командуванні ВМФ Росії.

«Цього літа планується похід «Кузнєцова» в Середземне море, він очолить постійне угруповання ВМФ в цьому регіоні», — заявило джерело.

Зараз, уточнив співрозмовник, авіаносець знаходиться на 35-му судноремонтному заводі в Мурманську, де проходить відновлення технічної готовності перед далеким морським походом. Зокрема, до початку літа погреби авіаносця повинні будуть модернізувати під нові види авіаційних боєприпасів.

Які завдання буде виконувати авіаносець в якості флагмана Середземноморського угруповання ВМФ Росії, співрозмовник агентства не уточнив.

Формування постійного оперативного з'єднання ВМФ Росії в Середземному морі почалося в 2013 році. Як правило, на ротаційній основі в цьому регіоні знаходяться більше десяти кораблів.

Раніше найбільшими кораблями російського флоту, які очолювали угруповання в Середземномор'ї, були важкий атомний ракетний крейсер "Петро Великий" і ракетний крейсер "Москва" і "Варяг". "Варяг", який є флагманом Тихоокеанського флоту, знаходиться в Середземному морі зараз.

Також наголошується, що "Адмірал Кузнєцов" після дальнього походу в Середземному морі стане на ремонт на 2-2,5 року.

Раніше повідомлялося, що російський гвардійський ракетний крейсер «Варяг» в ході виконання завдань бойової служби пройшов Суецький канал і увійшов в Середземне море.