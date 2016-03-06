До парламенту Словаччини пройшли відверто проросійські сили та популісти

Про це свідчать результати волевиявлення, які наводить Pravda.sk.

Зокрема, відверто проросійська політична сила "Народна партія Наша Словаччина" отримала понад 8% голосів виборців та, відповідно, 14 мандатів в парламенті.

Окрім того, до парламенту також пройшла популістська партія Sme rodina з 6,6% (11 мандатів), передає Європейська правда.

Як повідомлялося, партія діючого прем’єра Роберта Фіцо Smer-SD отримала меншу підтримку, ніж передбачали опитування напередодні виборів. Зокрема, партія Фіцо набрала 28,3%, що дає їй змогу провести 49 депутатів до парламенту.

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Нагадаємо, за результатами виборів 2012 року політсила здобула підтримку 44,5% виборців, що дозволило отримати 83 мандати та сформувати однопартійну більшість.

На другому місці - ліберальна партія Свобода та Солідарність (SaS), відома також своїм євроскептицизмом, яка отримала 12,1% голосів виборців та 21 мандат.

Далі йдуть блок OL'ANO+Nova (11%), словацькі націоналісти SNS (8,6%), партія Most — Híd , що захищає інтереси угорської меншини (6,5%) та партія #Siet' (5,6%).