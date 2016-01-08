Прем'єр Словаччини закликає скликати позачерговий саміт ЄС у зв'язку з нападами в Кельні

Про це повідомляє ТАСС.

"Він є необхідним, що продемонстрували нещодавні напади на жінок в Кельні", - підкреслив глава уряду.

"Я маю намір звернутися до голови Євроради Дональда Туска і голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, щоб вони продумали можливість прискорити створення підрозділів європейської прикордонної варти і берегової охорони, - підкреслив Роберт Фіцо. - Для цього, вважаю, необхідно скликати позачерговий саміт ЄС".

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На його думку, заплановане на кінець поточного року створення єдиної служби охорони кордонів Євросоюзу "є неприйнятним".

"У світлі подій, що відбулися (масові напади в новорічну ніч мігрантів на громадян Німеччини - ред.) ми не можемо чекати осені. Графік необхідно переглянути для якнайшвидшої реалізації (проекту європейської прикордонної варти і берегової охорони)", - зазначив словацький прем'єр.

Словаччина має намір активно брати участь у створенні ефективної прикордонної служби Євросоюзу. "Міжнародним підрозділам республіка готова надати всі наявні у нас сили, виходячи з нашого бюджету, чисельності населення і розмірів нашої країни", - сказав Фіцо.

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Першого січня в республіці сформовано спеціальний поліцейський підрозділ "Град". Його головне завдання - надання державам-членам ЄС допомоги в охороні зовнішніх кордонів Шенгенської зони. Роберт Фіцо нагадав, що в 2015 році республіка забезпечувала охорону шенгенських кордонів Угорщини та Словенії. "Нині ми прямуємо захищати її з зовнішньої сторони - з боку Македонії", - підкреслив він.

Роберт Фіцо прогнозує, що, якщо в терміновому порядку не будуть укріплені кордони Євросоюзу, то протягом 2016 року на територію ЄС проникне три млн нелегальних біженців з країн Близького Сходу та Північної Африки.

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Ініціативу словацького прем'єра на своїй сторінці в Twitter підтримав його чеський колега Богуслав Соботка. "Чехія готова підтримати всі кроки по охороні кордонів ЄС", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, відомості про напади на жінок, грабежі і заворушення, подібно до тих, що сталися в ніч на 1 січня в західнонімецькому Кельні, надходять і з інших європейських країн. Як повідомило агентство dpa з посиланням на поліцію Цюріха, в цьому швейцарському місті близько 25 жінок, які відвідали вуличні новорічні святкування, стали жертвами пограбувань. Кілька схожих випадків розслідує також поліція австрійського Зальцбурга. Відомо також, що подібні безчинства відбулися в низці інших німецьких міст - Гамбурзі, Штутгарті, Франкфурті-на-Майні.