У Каліфорнії зійшов з рейок пасажирський потяг, є постраждалі (фото)

За даними місцевої залізничної служби, аварія сталася о 22:46 понеділка за місцевим часом в окрузі Аламеда, повідомляє у вівторок, 8 березня, РБК з посиланням на телеканал АВС.

Читайте такожУ Баварії при лобовому зіткненні двох поїздів постраждало близько 100 людей, є загиблі (фото)

Згідно з повідомленням, кілька людей отримали травми. Інші обставини інциденту не наводяться.

Наголошується, що це не перша аварія на залізниці в Каліфорнії за останній місяць. У місті Сан-Фернандо 22 лютого пасажирський потяг врізався в автомобіль, який виїхав на шлях і заглух. В автомобілі нікого не було, коли в нього в'їхав поїзд. Водій автомобіля вийшов з нього до того, як сталася аварія. Однак 33 пасажири поїзда були доставлені в лікарню з незначними травмами, повідомляв представник пожежного департаменту.