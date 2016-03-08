В порту Тель-Авіва нападник вбив одного та поранив 9 осіб

Медики заявляють, що п'ятеро отримали серйозні поранення, передає Бі-бі-сі. Нападник був убитий поліцейськими.

Читайте такожУ Тель-Авіві невідомий з ножем напав на будівлю, де розташовується офіс RT: двоє загиблих (фото)За словами представників поліції, спочатку він атакував трьох осіб на набережній, популярнійо туристичній зоні міста, а потім увійшов в ресторан і поранив ще чотирьох.

Раніше у вівторок повідомлялося про загибель трьох палестинців, які напали на ізраїльтян. При цьому поранення отримали двоє поліцейських.

Починаючи з жовтня, в результаті нападів загинули 183 палестинці і 28 ізраїльтян. Як стверджує влада Ізраїлю, більшість палестинців були вбиті або безпосередньо під час нападу, або тому, що представляли небезпеку і планували атакувати: у них з собою був ніж, рушниця або вони намагалися збити перехожих на машині. Крім того, деякі палестинці, як повідомляється, були вбиті під час протестів і сутичок на демонстраціях.