ВООЗ порадила вагітним не їздити до Латинської Америки
23:34, 08 березня 2016Світ
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Всесвітня організація охорони здоров'я порадила вагітним жінкам утриматися від відвідування латиноамериканських країн, в яких зафіксовані спалахи вірусу Зіка.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
В ході відеоконференції 8 березня голова організації Маргарет Чен заявила, що зараз у вчених все більше доказів на користь теорії, згідно з якою вірус Зіка безпосередньо пов'язаний з виникненням у новонароджених мікроцефалії і різних неврологічних захворювань.
У той же час організація уточнила, що ця міра носить виключно рекомендаційний характер.
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За даними організації, окремі випадки лихоманки Зіка зафіксовані у всіх частинах світу. У ВООЗ не виключають, що надалі масштаб епідемії зросте ще сильніше. У зв'язку з цим організація має намір прискорити вивчення вірусу.
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