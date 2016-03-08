ВООЗ порадила вагітним не їздити до Латинської Америки

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

В ході відеоконференції 8 березня голова організації Маргарет Чен заявила, що зараз у вчених все більше доказів на користь теорії, згідно з якою вірус Зіка безпосередньо пов'язаний з виникненням у новонароджених мікроцефалії і різних неврологічних захворювань.

У той же час організація уточнила, що ця міра носить виключно рекомендаційний характер.

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За даними організації, окремі випадки лихоманки Зіка зафіксовані у всіх частинах світу. У ВООЗ не виключають, що надалі масштаб епідемії зросте ще сильніше. У зв'язку з цим організація має намір прискорити вивчення вірусу.