Євродепутати розлючені на Росію за «Nord Stream»

Європарламент закликав Єврокомісію та Раду ЄС активніше взяти участь в оцінці впливу на природу газопроводу “Північний потік” (Nord Stream).

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в схваленій сьогодні на засіданні Європарламенту в Страсбурзі доповіді Марчина ЛІБІЦКІ (група «Союз за Європу націй», Польща).

“За” проголосували 542 депутати, проти – 60, утрималися – 38.

У документі наголошується, що проект газопроводу «Північний потік» є проектом для всієї Європи, оскільки допоможе задовольнити потреби Євросоюзу в газі, що зростають.

Водночас депутати зазначили, що Рада ЄС, Єврокомісія, а також країни-члени повинні використати всі можливі легальні засоби для попередження будівництва цього газопроводу, якщо буде доведений серйозний ризик від цього будівництва для навколишнього середовища Балтійського моря.

Депутати наголосили, що цей газопровід, як найдовший підводний газопровід у світі, буде особливо уразливий у плані потенційного заподіяння шкоди природі. Зокрема, на думку депутатів, навіть саме будівництво впродовж десятків місяців газопроводу довжиною 2400 км потребуватиме значної кількості кораблів і іншої техніки, що може бути серйозною загрозою біорізноманіттю Балтійського моря.

Крім того, наголошується в доповіді, особливою проблемою можуть стати затоплені в Балтійському морі боєприпаси часів Другої Світової війни, зокрема токсичні гази. Загальний обсяг таких боєприпасів, за деякими оцінками, досягає 80 тис. тонн.

Європарламент закликав до проведення «повністю незалежного» дослідження можливого впливу будівництва газопроводу на навколишнє природне середовище, а також закликав зробити доступною інформацію про результати дослідження для всіх прибережних країн-членів, а не тільки для Росії, Фінляндії, Швеції, Данії і Німеччини, економічними зонами яких має пройти «Північний потік».

Депутати також висловилися за необхідність здійснити аналіз можливих альтернативних маршрутів прокладання «Північного потоку», зокрема територією інших країн-членів.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня цього року, Комітет з питань петицій Європейського парламенту схвалив проект доповіді.

Проект був підготовлений у відповідь на петиції від двох екологічних асоціацій з Польщі і Литви.

Nord Stream - магістральний газопровід через Балтійське море, котрий з`єднає балтійське побережжя Росії в районі Виборга з балтійським берегом Німеччини в районі Грайфсвальда. Довжина газопроводу - 1,2 тис. кілометрів.

Газопровід планується прокласти по дну моря через російську, фінську, шведську, датську і німецьку особливі економічні зони – здебільшого по середині моря.

Низка країн - Естонія, Польща, Швеція і Фінляндія - висловлювали побоювання, що будівництво та експлуатація газопроводу можуть завдати шкоди довкіллю.

Комітет акціонерів North European Gas Pipeline Company, оператора будівництва морської ділянки Північноєвропейського газопроводу (ПЄГ), призначив головою комітету екс-канцлера Німеччини Герхарда ШРЕДЕРА.

У компанії Nord Stream (оператор ПЄГ) російському "Газпрому" належить 51% акцій, ще по 24,5% - німецьким BASF і E.ON.