Обама розкритикував союзників США на Близькому Сході, назвавши їх "нахлібниками"

В інтерв'ю американському виданню Atlantic американський президент не став прямо називати всі держави, які, на його думку, ведуть себе подібним чином, передає Бі-бі-сі. У той же час Барак Обама зазначив, що Саудівській Аравії час навчитися уживатися в одному регіоні з Іраном.

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Одночасно американський президент нагадав, що Іран протягом кількох десятиліть вважався ворогом США. На думку америанского президента, навіть тепер, на тлі нормалізації відносин, Вашингтон не може віддавати перевагу інтересам Ірану перед інтересами давніх союзників.

Президент США також сказав, що не вважає терористичну організацію "Ісламська держава", по-справжньому серйозною загрозою своїй країні. За словами Барака Обами, його більше турбує зміна клімату.

Іран і Саудівська Аравія входять у число ключових гравців у питанні мирного врегулювання збройного конфлікту в Сирії, де нещодавно розпочалося перше за 5 років військових дій перемир'я.

При цьому в січні Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Тегераном після його різких заяв у зв'язку зі стратою в Ер-Ріяді шиїтського проповідника Німра аль-Німра, і нападу на посольство Саудівської Аравії в Тегерані.

Тоді слідом за Саудівською Аравією про розрив дипломатичних відносин з Іраном оголосили її союзники - Бахрейн, Судан, Кувейт і Об'єднані Арабські Емірати.